"روس كوسموس": سبب انفجار مركبة "ستارشيب" قد يكمن في عطل بمحركها

لم يستبعد مدير البرامج المستقبلية لـ" روس كوسموس" ألكسندر بلوشينكو، أن انفجار نموذج تجريبي لمركبة "ستارشيب" الفضائية الأمريكية وقع بسبب عطل في جهاز الإشعال المتكرر لمحرك المركبة.

وقال المسؤول الفضائي الروسي في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية:" يبدو أن شركة "سبيس إكس" تواجه مشاكل في الإشعال المتكرر لمحرك مركبتها الفضائية.

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وحسب، بلوشينكو، فإن التيار النفاث الذي انبعث من المحرك قبل وقوع الحادث اكتسب لونا أخضر. ويدل ذلك على عدم تشغيل مضخة تقوم بتوصيل الوقود إلى المحرك الذي لم يتلق إلا مؤكسدا، ما أدى إلى تشكيل شعلة أكسيجين أحرقت الفوهة النحاسية للمحرك.

وأوضح ، بلوشينكو، أن احتراق النحاس يتسبب في ظهور اللون الأخضر.

يذكر أن نموذج SN9 التجريبي لمركبة "ستارشيب" المخصصة للقيام برحلة فضائية إلى المريخ تم إطلاقه الاختباري أمس إلى ارتفاع 10 كيلومترات، ثم انفجرالنموذج عند هبوطه على مدرج خاص في أحد ميادين التجارب بولاية تكساس الأمريكية.

المصدر: تاس