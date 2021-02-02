شاهد.. انفجار مركبة SN9 الفضائية الأمريكية لدى هبوطها التجريبي

انفجر نموذج أولي من مركبة "سبيس إكس" SN9 الأمريكية عند هبوطها، بعد إطلاق تجريبي بلغت فيه ارتفاعات عالية من بوكا تشيكا في تكساس.

وكان مصير مركبة SN9 التي انفجرت عند هبوطها النهائي، مثيلا لمصير SN8 التي انفجرت في ديسمبر الماضي أيضا.

وتعتبر مركبة SN9 نموذجا أوليا للمركبة الثقيلة التي طورتها شركة الفضاء الخاصة بالملياردير إيلون موسك لنقل البشر و100 طن من الأجهزة في مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ.

المصدر: "رويترز"