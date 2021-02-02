روسيا تعلّق المحادثات مع تشيلي بشأن استحداث مراكز أرضية للإنذار المبكر من الأخطار الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها علقت مؤقتا المحادثات مع تشيلي بشأن استحداث مراكز أرضية للإنذار المبكر من الأخطار الفضائية.

وحول الموضوع قال نائب رئيس "روس كوسموس" لشؤون التعاون الدولي، سيرغي سافيولوف: "تم مؤقتا تعليق المحادثات بين روسيا وتشيلي بشأن استحداث محطات على الأراضي التشيلية بهدف التنبؤ بالأخطار في الفضاء القريب من الأرض".

ووفقا لسافيولوف فإنه "ليس لدى تشيلي حاليا هيئة تتمتع بصلاحيات حكومية كافية لتنفيذ بنود الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن الفضاء الخارجي، كما لم يتم تحديد موعد إنشاء وكالة فضاء وطنية هناك بعد، وعشية الانتخابات الرئاسية هناك قد يتم تأجيل هذا الأمر أكثر".

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وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإنذار الآلي المبكر من المواقف الخطرة في الفضاء القريب من الأرض يعمل منذ العام 2016، وهدفه حماية المركبات والصواريخ الفضائية والمحطة الفضائية الدولية من أن تصطدم بالأجسام أو النفايات السماوية الموجودة في الفضاء، وتأمين البيانات لحماية الرحلات الفضائية، وكان من المفترض أن تساهم تشيلي بدعم هذا النظام بتشغيلها لمراكز أرضية لمراقبة حركة الأجسام في السماء منذ العام الفائت، لكن العملية تأجلت لعدة أسباب.

المصدر: تاس