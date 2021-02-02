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رواد ناسا نجحوا باستبدال البطاريات على سطح المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رواد ناسا نجحوا باستبدال البطاريات على سطح المحطة الفضائية الدولية
NASA
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة ناسا أن رائدين تابعين لها تمكنا من استبدال البطاريات المثبتة على السطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية بعد مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح.

وقال بيان صادر عن الوكالة "نجح رائدا الفضاء، مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر، يوم الاثنين 1 فبراير الجاري في الخروج من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة استمرت 5 ساعات و20 دقيقة، وبدلا البطاريات القديمة التي كانت موجودة على سطح المحطة".

وأضاف البيان "خلال العملية الثانية لهما في الفضاء المفتوح لهذا العام تمكن الرائدان من استبدال البطاريات التابعة لمنظومة الطاقة الشمسية في المحطة بأخرى جديدة، كما تمكنا من ترقية العديد من الكاميرات الخارجية للمحطة، وركبا كاميرا عالية الدقة على وحدة Destiny.. لقد أنهى الثنائي مهمته قبل الوقت المحدد، وأنجزا بعض الأعمال الأخرى الضرورية لمهمات الخروج القادمة إلى الفضاء المفتوح".

 وأشارت ناسا إلى أن روادها يخططون لعملية أخرى في الفضاء المفتوح سيقومون خلالها باستبدال بعض التقنيات في الذراع الإلكترونية الموجودة على وحدة Kibo التابعة للمحطة.

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وتجدر الإشارة إلى أن رائدي الفضاء، مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر، كانا قد خرجا في أول مهمة لهما من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح هذا العام في 27 يناير الفائت، وخلال 6 ساعات و56 دقيقة أنجزا العديد من الأعمال باستبدال معدات منظومات الطاقة التابعة للمحطة.

المصدر: تاس

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