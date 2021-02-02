روسيا قد تنشئ محطة لمراقبة الفضاء في المكسيك

قد دخل مشروع اتفاقية نشر محطة الإنذار عن الحوادث في الفضاء، التي ينتظر أن توقعها حكومتا روسيا والمكسيك، المرحلة الختامية لإعداده.

أعلن ذلك نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لشؤون التعاون الدولي، سيرغي سافيليف. وأوضح أن البنود الأساسية لمشروع الاتفاقية جاهزة.

وحسب، سافيليف فإن الحديث عن النشر المباشر للمحطة الروسية وبدء استثمارها سيدور بعد توقيع الاتفاقية المذكورة وإبرامها لدى برلماني البلدين.

وأعاد سافيليف إلى الأذهان أن عملية نشر محطة الإنذار عن الحوادث الفضائية في مدار الأرض تعتمد على وجود القاعدة القانونية للتعاون مع بلدان أخرى لدى كل من روسيا والمكسيك.

يذكر أن روسيا أنشأت المنظومة الأوتوماتيكية للإنذار عن الحوادث الخطيرة في مدار الأرض عام 2016. والغاية منها هي الاكتشاف الأوتوماتيكي للأجهزة الفضائية والأجسام الفضائية والنفايات الفضائية وتحديد إحداثيات. أما المحطة الإلكترونية البصرية التابعة للمنظومة فكان يفترض، حسب بوابة المشتريات الحكومية، أن تنشر عام 2020 في المكسيك.

المصدر: تاس