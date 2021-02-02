الخبراء العسكريون الروس يحمون اتصالات الأقمار الصناعية من التشويش

ابتكر الخبراء في شركة "إيرا" العسكرية الروسية للمبتكرات تكنولوجيا حماية الأقمار الصناعية من التشويش.

ابتكر الخبراء في شركة "إيرا" العسكرية الروسية للمبتكرات تكنولوجيا حماية الأقمار الصناعية من التشويش وضموا بذلك إمكانية إرسال المعلومات إلى الأرض عبر قناة اتصال سرية مستورة.

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يذكر أن شركة "إيرا" للمبتكرات التي قامت وزارة الدفاع الروسية باستحداثها بغية تطوير التكنولوجيات الخارقة في مجال الدفاع. وتتخصص الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأقمار الصناعية الصغيرة والأمن الكمبيوتري وغيرها من المجالات.

وقال رئيس الشركة العسكرية اللواء، فلاديمير إيفانوفسكي، إن الخبراء في الشركة قد قاموا بوضع تكنولوجيا إرسال أخبار فورية محمية من الصعب جدا التقاطها وحل شيفرتها، وذلك أثناء الاتصالات بين قمر صناعي ومركز قيادة أرضي.

وأضاف أن خبراء الشركة وضعوا مشروعا آخر يخص الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية صغيرة الحجم. والمقصود بالأمر هو نظام هبوط الأقمار الصناعية والمركبة الفضائية على الأرض في منطقة غير مجهزة لذلك وفي ظروف التشويش عليه من قبل جانب آخر.

وشارك في إعداد المشروع الخبراء من قسم الرؤية التقنية والتعرف على الصور والأجسام.

المصدر: تاس