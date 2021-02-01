إيلون ماسك يكشف عن خطة طموحة لإيصال البشر إلى المريخ

كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن خطة طموحة لإيصال البشر إلى المريخ بحلول العام 2026، أي قبل سبع سنوات من هدف "ناسا" بهبوط رواد الفضاء على الكوكب الأحمر.

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وفي حديثه عبر تطبيق "Clubhouse" الصوتي، أخبر مؤسس شركة "SpaceX" برنامج "Good Times Show"، أن هدفه هو إنشاء "حضارة مريخية"، قائمة على الاكتفاء الذاتي.

وأشار ماسك إلى أن "هناك عددا من التطورات التكنولوجية التي يجب إجراؤها من الآن وحتى عام 2026، قبل أن يتمكن البشر من السفر إلى المريخ على متن المركبة الفضائية".

وفي الشرح عن الآلية التي سيعتمدها، قال ماسك: "علينا أن نجعل المركبة الفضائية تطير إلى المدار وتعود مرارا وتكرارا"، وأضاف: "أنت بحاجة إلى صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع، ويجب أن يكون مثل الطائرات حيث تكلفة الرحلة هي الوقود".

وتابع: "لا يمكنك إلقاء الصواريخ في كل مرة فقط، بل تحتاج أيضا إلى التزود بالوقود في المدار، حيث ترسل سفينة إلى المدار، ثم ترسل أخرى لنقل الوقود".

ويأمل الملياردير الأمريكي في خفض وقت الرحلة من الأرض إلى المريخ "من الحد الأدنى الحالي البالغ ستة أشهر، إلى شهر واحد فقط في المستقبل".

المصدر: "ديلي ميل"