أحد أقمار منظومة "غلوناس" يعود للعمل بعد إصلاحه

أعلن مركز تنسيق الملاحة وتحليل البيانات لمنظومة "غلوناس" عن إعادة أحد الأقمار إلى خدمة المنظومة، بعد إخضاعه لعمليات إصلاح وتحديث.

وقال بيان على الموقع الإلكتروني التابع للمركز "استعاد القمر رقم 702 من مجموعة أقمار Glonass-K عمله بعد فترة توقف مؤقتة، وأعيد إلى مداره المحدد".

وأضاف البيان "القمر أخرج قبل فترة عن الخدمة ليخضع لأعمال صيانة وإصلاح، واليوم عاد ليؤدي عمله في تقديم الخدمات المطلوبة".

وكانت روسيا قد أطلقت هذا القمر إلى الفضاء في الأول من ديسمبر 2014، وتم اختباره في مدارات الأرض لفترة، ثم انضم إلى مجموعة الأقمار العاملة في منظومة "غلوناس" في 15 فبراير 2016.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير منظومة "غلوناس" الملاحية عام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية التي أضيفت إلىها، وبحلول عام 2010، حققت "غلوناس" تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، ما وفر تغطية شاملة للكرة الأرضية.

ويبلغ عدد أقمار المنظومة اليوم 28 قمرا، 23 منها تعمل حاليا على تأمين الخدمات الملاحية لسكان الكرة الأرضية، وقمران ما يزالان في مرحلة اختبارات الطيران، وقمران يخضعان حاليا لعمليات صيانة في الفضاء، وآخر موجود في مدارات الأرض كقمر احتياطي.

المصدر: فيستي