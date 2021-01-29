روسيا تستعد لأول عملية إطلاق صواريخ "سويوز" لهذا العام

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا ستجري قريبا أول عملية إطلاق لصواريخ "سويوز" الفضائية لعام 2021.

وقال في بيان صادر عن وزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة بجمهورية كومي الروسية حول الموضوع "من المقرر إطلاق صاروخ فضاء روسي من نوع Soyuz-2 في الثاني من فبراير القادم، عملية الإطلاق ستتم من قاعدة بليسيتسك الفضائية، ولصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان "ما بين الثاني والثالث من فبراير القادم قد تتساقط بعض أجزاء الصاروخ الذي سيتم إطلاقه في منطقتي أوست-تسيلومسكي وإيجيمسك، لذا يعتبر التواجد في هاتين المنطقتين خطرا في تلك الفترة".

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ونوه البيان إلى أنه وفي الفترة ما بين 28 يناير الجاري و1 فبراير المقبل سيقوم خبراء تابعون للوزارة ولقاعدة بليسيتسك بالتحقق من المناطق المحتملة والتي يمكن أن تقع فيها أجزاء الصاروخ.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد نبهت سكان المناطق المذكورة والهيئات الحكومية والسلطات المحلية مسبقا بالموعد المخطط له للإطلاق لمنع تواجد الناس في المناطق المحتملة لسقوط أجزاء الصاروخ.

المصدر: فيستي