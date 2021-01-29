روسيا يمكن أن تمنح شركة بريطانية ترددات لاسلكية لنشر الإنترنت الفضائي

أعدت مؤسسة "وان ويب" الروسية البريطانية طلبا ستقدمه إلى الحكومة الروسية لأن تعين لها مجال الترددات التي ستعمل بها الأقمار الصناعية "وان ويب" البريطانية الخاصة بالإنترنت الفضائي.

وقال مصدر لوكالة "تاس" في الصناعة الفضائية الروسية إن طلب تخصيص الترددات سيقدم إلى الحكومة الروسية بعد الموافقة عليه من قبل الجانب البريطاني.

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يذكر أن مؤسسة "وان ويب" الروسية البريطانية التي ضمت شركتي OneWeb البريطانية و"غونيتس" الروسية قدمت بعد تأسيسها عام 2017 طلب تعيين الترددات اللاسلكية إلى لجنة الترددات اللاسلكية لدى الحكومة الروسية.

وكان الطلب يدرس أكثر من مرة في اجتماعات لجنة الترددات الحكومية الروسية. لكن قرار تعيين الترددات لم يتخذ إلى حد الآن لعدم اتفاق الطلب الخاص به مع القوانين الروسية.

ووافقت الآن الشركة البريطانية على إعادة صياغة الطلب لترفعه مجددا إلى الحكومة الروسية كي تقر أخيرا ترددات ستعمل بها الأقمار الصناعية التابعة لها.

يذكر أن شركة OneWeb أطلقت 6 أقمار صناعية للاتصالات والإنترنت الفضائي بصاروخ روسي يوم 28 فبراير عام 2019 من مطار "كورو" الأوروبي في غوانا الفرنسية ، ثم أطلقت 34 قمرا صناعيا آخر من مطار "بايكونور" الفضائي في فبراير عام 2020. وفي ديسمبر عام 2020 أطلقت الشركة من مطار "فوستوتشني" 36 قمرا صناعيا. أما العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي ستطلقها شركة "وان ويب" فسيبلغ 600 قمرا صناعيا للاتصالات والإنترنت الفضائي.

المصدر: تاس