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رواد ناسا خرجوا في مهمة ناجحة إلى الفضاء المفتوح

الفضاء

رواد ناسا خرجوا في مهمة ناجحة إلى الفضاء المفتوح
RT
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أعلنت وكالة ناسا أن رائدين تابعين لها خرجا من المحطة الفضائية الدولية في مهمة ناحجة إلى الفضاء المفتوح.

وقالت الوكالة في بيان لها على موقعها الإلكتروني "خرج رائدا الفضاء، مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر، يوم الأربعاء 27 يناير الجاري في مهمة من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، وانجزا مهام من شانها التحضير لتركيب معدات جديدة على وحدة Columbus الأوروبية التابعة للمحطة".

وأضاف البيان "خلال المهمة التي استمرت 6 ساعات و56 دقيقة تمكن الرائدان من إنجاز معظم المهمات التي كانت موكلة لهما لكنهما عانا من بعض الصعوبات في توصيل أحد الكوابل على السطح الخارجي للوحدة المذكورة، وفي نهاية المهمة تمكنا أيضا من إزالة بعض المعدات القديمة من على سطح المحطة ما سيوفر مكانا لتركيب ألواح للطاقة الشمسية مكانها لاحقا".

وأشارت ناسا إلى ان هذه المهمة كانت برقم 233 التي يخرج فيها روادها من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح، ومن المفترض أن تكون هناك مهمة أخرى في الأول من فبراير القادم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورواد تابعون لناسا هم:كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويشي نوجوتشي.

المصدر: فيستي

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