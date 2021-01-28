رواد ناسا خرجوا في مهمة ناجحة إلى الفضاء المفتوح

أعلنت وكالة ناسا أن رائدين تابعين لها خرجا من المحطة الفضائية الدولية في مهمة ناحجة إلى الفضاء المفتوح.

وقالت الوكالة في بيان لها على موقعها الإلكتروني "خرج رائدا الفضاء، مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر، يوم الأربعاء 27 يناير الجاري في مهمة من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، وانجزا مهام من شانها التحضير لتركيب معدات جديدة على وحدة Columbus الأوروبية التابعة للمحطة".

Success! With a bit of strength and skill, @Astro_illini removed the H-fixture from the @Space_Station, opening the slot for future solar array system upgrades. Now, he and @AstroVicGlover are returning to the airlock to wrap up today's spacewalk. pic.twitter.com/KnoxB5d98N — NASA (@NASA) January 27, 2021

وأضاف البيان "خلال المهمة التي استمرت 6 ساعات و56 دقيقة تمكن الرائدان من إنجاز معظم المهمات التي كانت موكلة لهما لكنهما عانا من بعض الصعوبات في توصيل أحد الكوابل على السطح الخارجي للوحدة المذكورة، وفي نهاية المهمة تمكنا أيضا من إزالة بعض المعدات القديمة من على سطح المحطة ما سيوفر مكانا لتركيب ألواح للطاقة الشمسية مكانها لاحقا".

وأشارت ناسا إلى ان هذه المهمة كانت برقم 233 التي يخرج فيها روادها من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح، ومن المفترض أن تكون هناك مهمة أخرى في الأول من فبراير القادم.

Six hours into the 233rd spacewalk at the @Space_Station, @AstroVicGlover and @Astro_illini are conducting their final task, which is to remove a robotic device called an "H-fixture" that is no longer needed. pic.twitter.com/6CrqV7sGgV — NASA (@NASA) January 27, 2021

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورواد تابعون لناسا هم:كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويشي نوجوتشي.

المصدر: فيستي