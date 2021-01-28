ناسا تعلن عن عودة مسبارها من كويكب بينو في سبتمبر عام 2023

ستغادر محطة OSIRIS-REx الفضائية الأمريكية مدار كويكب بينو في منتصف مايو المقبل لتتوجه نحو الأرض.

ويجب أن تعود إليها نهاية سبتمبر عام 2023 تقريبا.

جاء ذلك على موقع بعثة OSIRIS-REx الذي قال إن المسبار سينقل إلى الأرض عينات من صخور الكويكب.

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يذكر أن مسبار OSIRIS-REx انطلق من الأرض نحو كويكب بينو في سبتمبر عام 2016 ووصل إلى مداره في ديسمبرعام 2018.

وأظهرت الدراسات التي أجراها أن سطح الكويكب عبارة عن حجارة مبعثرة تتضمن كميات كبيرة من الماء، ما يثير اهتمام علماء الكواكب وكل من يدرس تاريخ المنظومة الشمسية.

وهبط المسبار في سبتمبر الماضي لمدة قصيرة على سطح الكويكب وأخذ عينات من تربته ووضعها في كبسولة خاصة.

وقال الأخصائيون إنه في حال نجح المسبار في مغادرة مدار الكويكب في 10 مايو المقبل سيستهلك كمية أقل من الوقود، الأمر الذي سيمكّنه من الاقتراب من الكويكب مرة أخرى والتقاط صور فوتوغرافية جديدة ستتم مقارنتها مع الصور الفوتوغرافية التي التقطها عام 2019.

المصدر: تاس