"روس كوسموس" وقعت عقودا مهمة مع العملاء الأجانب العام الفائت

أعلن رئيس قسم شؤون التعاون الدولي في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، سيرغي سافيولوف، أن الشركات التابعة للمؤسسة وقعت العام الفائت عقودا مهمة مع العملاء الأجانب.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال سافيولوف: "نتيجة العمل الجاد والدعم الذي قدمته مؤسسة روس كوسموس، تمكنت الشركات التابعة للمؤسسة العام الفائت من توقيع عقود بقيمة عشرات مليارات الروبلات مع العملاء والشركاء الأجانب".

ومن بين أبرز العقود التي وقعت تبعا لسافيولوف كانت عقود لتطوير مركبات فضائية لصالح عملاء من خارج روسيا، وعقود لإرسال الرواد الأجانب إلى الفضاء، فضلا عن عقود لتوفير خدمات إرسال الشحنات إلى المدارات الفضائية.

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وأشار سافيولوف إلى"أن الظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا العام الفائت، والقيود التي فرضت على التنقلات بين البلدان لم تساعد على التحضير لتوقيع بعض العقود الجديدة، لكن المباحثات مع العملاء الأجانب مستمرة في هذا الشأن، ومن المتوقع توقيع عقود واتفاقيات جديدة العام الحالي".

وأشار إلى "أنه وبالرغم من ظروف انتشار الوباء والقيود المفروضة للحد من انتشاره، إلا أن الأنشطة الدولية لمؤسسة روس كوسموس لم تتوقف، بل استمر التنسيق مع الأطراف الأجنبية عبر تقنيات الفيديو، وهناك إمكانية أيضا لعقد بعض الاجتماعات المباشرة مع الشركاء والعملاء".

المصدر: فيستي