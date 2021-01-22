طاقم المحطة الفضائية الدولية يتناول الفجل الذي زرعه الأمريكيون في المحطة

تناول طاقم المحطة الفضائية الدولية في ليلة رأس السنة الفجل الذي نماه رواد الفضاء الأمريكيون على متن المحطة الفضائية.



ويقول رائد الفضاء الروسي سيرغي كود سفيرتشكوف، الموجود حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية، في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، الخضروات الطازجة لذيذة ولها طعم خاص في الفضاء.

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وأضاف، لقد سمح لنا بمناسبة رأس السنة الجديدة بتناول بعض العينات من الفجل الذي نما على متن المحطة الفضائية الدولية.

وأشار رائد الفضاء الروسي، إلى أن "النباتات التي نمت في المدار هي في الواقع تجارب علمية، لذلك فقد أرسل الجزء الأكبر من الفجل إلى الأرض لدراسته. ومع ذلك سمح لطاقم المحطة بتناول بضعة عينات من المنتوج". وأضاف، لقد قررنا تناولها مع وجبة عشاء ليلة راس السنة.

وأكد رائد الفضاء، على أن الخضروات الطازجة في الفضاء لذيذة بصورة خاصة. وهذا الفجل زرع على سبيل التجربة، في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية، مشيرا إلى أنه لم تتطلب في هذه العملية مساعدة من الرواد الروس. لذلك اكتفينا بمراقبة العملية فقط. إنه أمر مثير للاهتمام.

ويذكر أن رواد الفضاء العاملين حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية، هم: الروسيان سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود سفيرتشكوف، ورواد ناسا: كاثلين روبنز ومايكل هوبكنز و فيكتور غلوفير وشينون ووكر، ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجتشي.

المصدر: تاس