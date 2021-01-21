المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها اليوم

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن مدارالمحطة الفضائية الدولية سيخضع لتعديلات اليوم الخميس.

وقال بيان صادر عن الخدمة: " يوم الخميس 21 يناير الجاري، وقي تمام الساعة 19:14 بتوقيت موسكو سيتم تشغيل محركات مركبة Progress MS-14 الملتحمة بالمحطة الفضائية لتعمل المحركات لمدة 417.5 ثانية وتساهم في تعديل مدار المحطة، بعد تنفيذ المناورة سيزداد متوسط ارتفاع مدار المحطة بمقدار 1.25 كلم تقريبا ليصبح بعده عن الأرض 419.79 كلم".

وأضاف البيان "تعديل المدار يأتي تحضيرا لاستقبال المحطة لمركبة Soyuz MS-18 المأهولة، وخلق الظروف المناسبة لانفصال مركبة Soyuz MS-17 عنها".

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ومن المفترض أن تحمل مركبة Soyuz MS-17 معها إلى الأرض رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز.

أما مركبة Soyuz MS-18 من المفترض أن تطلق نحو المحطة في أبريل القادم، وسيتكون طاقمها الأساسي من رواد الفضاء الروس: أوليغ نوفيتسكي، وبيوتور دوبروف، وسيرغي كورساكوف.

المصدر: تاس