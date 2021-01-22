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احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية

الفضاء

احتمال تأجيل إطلاق وحدة
Roskosmos
وحدة "ناؤوكا" من داخلها
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اكتشف الأخصائيون في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي عددا من المشاكل التقنية في وحدة "ناؤوكا" متعددة المهام المزمع إطلاقها في أبريل المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

صرح بذلك مصدر في القطاع الفضائي الروسي لوكالة "تاس" الروسية.

وقال:" هناك ملاحظات سجلها الأخصائيون في المطار الفضائي. لكنها قابلة للإصلاح. وبينها ملاحظات في مجالي الكهرباء والتصميم. وعددها قليل".

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وأفاد المصدر كذلك بأن 30 أبريل هو موعد تم تعيينه لإطلاق الوحدة "ناؤوكا". فيما قال مصدر آخر إن الموعد النهائي لم يتم إقراره بعد.

مع ذلك فإن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية "دميتري روغوزين، كان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن إطلاق وحدة "ناؤوكا" سيؤجل إلى يوليو المقبل في حال عدم إزالة الملاحظات المسجلة عليها.

بينما أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" أن "ناؤوكا" قد خضعت لـ 80% من الفحوص والاختبارات، بما فيها فحص الاتصال التلفزيوني والهوائيات وكراسي أفراد الطاقم ومكونات المحركات وأجهزة الملاحة والوقود وغيرها.

يذكر أن وحدة "ناؤوكا" مخصصة لتحقيق برنامج البحوث العلمية الروسية. وتتوزع فيها أجهزة  إنتاج الأكسجين والماء ومرحاض إضافي لأفراد الطاقم الروسي وغرفة للرائد الثالث للطاقم.

المصدر: تاس

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