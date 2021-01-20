إيران تعلن جهوزية 4 أقمار صناعية للإطلاق

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية مرتضى براري، اليوم الأربعاء، عن تجهيز 4 أقمار صناعية للإطلاق، لافتا إلى أن التحضير جار لإرسالها إلى المدار قريبا.

وأشار براري إلى أنه ولغاية نهاية ولاية الحكومة الإيرانية في يونيو المقبل، سيتم إطلاق الأقمار "بارس1" و"ظفر2" و"ناهيد2" و"طلوع" في المدار الجوي.

وأوضح أن المنظمة تسلمت القمر "بارس1" المتطور، أما القمرين "ظفر" و"طلوع" فهما قيد الإنجاز.

وأكد أن منظمة الفضاء الإيرانية ستتسلم القمر الصناعي "ناهيد 2" خلال شهر واحد.

وكشف براري أن القمر "بارس1" الاستشعاري يعد الأكثر تطورا على المستوى التقني ويتم تصنيعه في معهد الفضاء الإيراني، بالتعاون مع 18 شركة خاصة و4 جامعات وكليات، وقد استغرقت فترة تسليمه واختباراته 6 أشهر.

المصدر: فارس