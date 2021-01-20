الصين تطلق بنجاح قمر اتصالات جديد إلى الفضاء

أعلنت المؤسسة الصينية للتكنولوجيا وعلوم الفضاء أنها نجحت بإرسال قمر اتصالات جديد إلى مدارات الأرض.

وأشارت المؤسسة في بيان على صفحتها على شبكة Tiantong-1 إلى "أن الصين أطلقت بنجاح يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري ثالث أقمار مجموعة Tiantong-1، وأن القمر أطلق باستخدام صاروخ من نوع Long March-3B من قاعدة زيتشانغ الفضائية في مقاطعة سيتشوان الصينية، بتمام الساعة 00:25 بالتوقيت المحلي (19:25 بتوقيت موسكو)، لتصبح عملية الإطلاق هذه العملية رقم 358 التي تستخدم فيها صواريخ Long March في إطلاق المركبات والأقمار إلى مدارات الأرض".

وكانت الصين قد أطلقت أول قمرين من أقمار Tiantong-1 عامي 2016 و2020، وبفضلهما تمكنت من تأسيس شبكة للاتصالات الخلوية قادرة على تقديم خدمات الاتصال في مختلف الظروف المناخية تبعا للصين.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يستفيد من شبكة الاتصالات التي تؤمنها أقمار Tiantong-1 كلّ من الصين وعدد من الدول الآسيوية المجاورة لها، وبلدان في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق المحيط الهندي.

وتعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير قدراتها بشكل ملحوظ في مجال الفضاء وتقنيات استكشافه، كما تعمل على مشروع لاستكشاف القمر والمريخ وبعض الكويكبات في مجرتنا.

المصدر: فيستي