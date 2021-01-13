مركبة Dragon الأمريكية تنفصل بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا الثلاثاء 12 يناير الجاري أن مركبة Dragon انفصلت بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض.

وجاء في تدوينة نشرها الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت "أن مركبة Dragon الأمريكية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، بتمام الساعة 9:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:05 بتوقيت موسكو)، حاملة على متنها نحو طنين من الحمولة التي تضم معدات وأدوات استخدمت في التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة".

🐉 The upgraded @SpaceX cargo Dragon successfully undocked from the @Space_Station at 9:05am ET & is on its way back to Earth for splashdown on Jan. 13, west of Tampa off the coast of Florida. @ISS_Research will be delivered to researchers at @NASAKennedy: https://t.co/Dqltf5ME8Xpic.twitter.com/esYxtUmBfH — NASA (@NASA) January 12, 2021

وتبعا للمعلومات التي أوردتها ناسا فإن المركبة من المفترض أن تهبط في مياه خليج المكسيك مساء الأربعاء 13 يناير بالقرب من سواحل تامبا في فلوريدا.

وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية انفصال المركبة عن المحطة الفضائية كان من المفترض أن يجري يوم الاثنين 11 يناير الجاري، لكنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس العاصف في منطقة سواحل فلوريدا حيث كان من المفترض أن تهبط المركبة بعد انفصالها عن المحطة.

إقرأ المزيد

أرسلت ناسا هذ المركبة نحو الفضاء في 6 ديسمبر الفائت باستخدام صاروخ أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وحملت المركبة إلى المحطة حينها حمولة تضمنت إمدادات غذائية لرواد المحطة ومعدات للبحث العلمي إضافة إلى معدات تابعة للوكالة. وكانت هذه المهمة هي أول مهمة يستخدم فيها نموذج محدث من مركبات Dragon التي تطورها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، حيث يتميز هذا النموذج بقدرة أكبر بنحو 20% على نقل الحمولات مقارنة بمركبات "دراغون" السابقة.

المصدر: تاس