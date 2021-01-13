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مركبة Dragon الأمريكية تنفصل بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة Dragon الأمريكية تنفصل بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية
NASA
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أعلنت وكالة ناسا الثلاثاء 12 يناير الجاري أن مركبة Dragon انفصلت بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض.

وجاء في تدوينة نشرها الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت "أن مركبة Dragon الأمريكية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، بتمام الساعة 9:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:05 بتوقيت موسكو)، حاملة على متنها نحو طنين من الحمولة التي تضم معدات وأدوات استخدمت في التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها ناسا فإن المركبة من المفترض أن تهبط في مياه خليج المكسيك مساء الأربعاء 13 يناير بالقرب من سواحل تامبا في فلوريدا.

وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية انفصال المركبة عن المحطة الفضائية كان من المفترض أن يجري يوم الاثنين 11 يناير الجاري، لكنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس العاصف في منطقة سواحل فلوريدا حيث كان من المفترض أن تهبط المركبة بعد انفصالها عن المحطة.

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أرسلت ناسا هذ المركبة نحو الفضاء في 6 ديسمبر الفائت باستخدام صاروخ أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وحملت المركبة إلى المحطة حينها حمولة تضمنت إمدادات غذائية لرواد المحطة ومعدات للبحث العلمي إضافة إلى معدات تابعة للوكالة. وكانت هذه المهمة هي أول مهمة يستخدم فيها نموذج محدث من مركبات Dragon التي تطورها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، حيث يتميز هذا النموذج بقدرة أكبر بنحو 20% على نقل الحمولات مقارنة بمركبات "دراغون" السابقة.

المصدر: تاس

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