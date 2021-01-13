تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز"

سيتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية في 21 يناير الجاري بواسطة محركات شاحنة "بروغريس – إم إس – 14" الفضائية الروسية الملتحمة بوحدة "زفيزدا" الروسية.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال المكتب الصحفي إن مدار المحطة سيعدل بغية تهيئة الظروف الباليستية لهبوط مركبة "سويوز إم إس – 17" المأهولة على الأرض وإطلاق شاحنة "سويوز إم إس - 18" الفضائية والتحامها بالمحطة الفضائية لاحقا.

إقرأ المزيد

وأوضح المكتب أن محركات شاحنة " بروغريس إم إس – 14" الفضائية الملتحمة بوحدة "زفيزدا" الروسية سيتم تشغيلها الساعة 19.14 يوم 21 يناير بتوقيت موسكو لمدة 418.5 ثانية، ما سيؤدي إلى رفع مدار المحطة الفضائية الدولية إلى ارتفاع 419.77 كيلومتر فوق سطح الأرض.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 17" المأهولة يجب أن تعيد إلى الأرض رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وكود - سفيرتشكوف" ورائدة الفضاء الأمريكية كاتلين روبنز.

فيما يتعلق بمركبة "سويوز إم إس –18 " المأهولة فستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل بالطاقم الفضائي الروسي الذي يضم رواد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي، بيوتر دوبوف، سيرغي كورساكوف وذلك لأول مرة منذ عام 2012 ، مع العلم أن طاقم مركبة "سويوز" المأهولة كان يضم طيلة 9 أعوام ماضية رائدا أجنبيا واحدا.

المصدر: تاس