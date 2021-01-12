تأجيل انفصال مركبة Dragon الأمريكية عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت ناسا الاثنين 11 يناير الجاري أن انفصال مركبة Dragon الأمريكية عن محطة الفضاء الدولية تأجل لأسباب تتعلق بحالة الطقس في المنطقة التي كانت من المفترض أن تهبط فيها على الأرض.

وأشار مراسل الوكالة في بث مباشر جرى يوم الاثنين 11 يناير الجاري إلى "أن ناسا وشركة سبيس إكس التي طورت مركبة Dragon قررتا تأجيل عملية انفصال المركبة عن المحطة الفضائية الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس العاصف في منطقة سواحل فلوريدا حيث كان من المفترض أن تهبط المركبة بعد انفصالها عن المحطة، وستختاران لاحقا موعدا آخر لانفصال المركبة وهبوطها نحو الأرض".

وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Dragon ستحمل معها إلى الأرض نحو 2.3 طن من الحمولة التي تتضمن معدات كانت قد استخدمت في إجراء التجارب العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية.

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وكانت ناسا قد أرسلت هذ المركبة نحو الفضاء في 6 ديسمبر الفائت باستخدام صاروخ أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وحملت المركبة إلى المحطة حينها حمولة تضمنت إمدادات غذائية لرواد المحطة ومعدات للبحث العلمي إضافة إلى معدات تابعة لوكالة ناسا. وكانت هذه المهمة هي أول مهمة يستخدم فيها نموذج محدث من مركبات Dragon التي تطورها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، حيث يتميز هذا النموذج بقدرة أكبر بمقدار 20% على نقل الحمولات مقارنة بمركبات "دراغون" السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ناسا كانت قد أرسلت إلى المحطة الفضائية مركبة مأهولة من نوع Dragon أيضا في 17 نوفمبر الفائت، وحملت هذه المركبة إلى المحطة روادا أمريكيين هم: مايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويشي نوجوتشي.

المصدر: فيستي