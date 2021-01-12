"روس كوسموس" : الصاروخ الروسي فائق الثقل سيعمل بغاز الميثان

افترض مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن يضم الصاروخ فائق الثقل الروسي الجاري تصميمه حاليا مكونات صاروخ "أمور – إس بي غي" متعدد الاستخدام والعامل بغاز الميثان.

وقال: "أنا متأكد أن هذا المبدأ سيتحقق بتصميم الصاروخ فائق الثقل الروسي الذي سيتم الكشف عن مشروعه قريبا".

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ومركز "بروغريس" الفضائي الروسي قد وقعا في أكتوبر الماضي اتفاقية إعداد المشروع التقني التمهيدي لصاروخ "آمور" متعدد الاستخدام العامل بغاز الميثان الذي ستعود مرحلته الأولى إلى الأرض والذي ستستخدم مكوناته لاحقا عند تصميم الصاروخ فائق الثقل.

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ويتوقع أن ينطلق صاروخ "آمور" العامل بالميثان من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي حيث سيتم إنشاء منصة لإطلاقه.

يذكر أن، روغوزين، كان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن تصميم الصاروخ الروسي الواعد فائق الثقل سيقوم على تكنولوجيا جديدة تقضي بتصميم محرك حديث متعدد الاستخدام.

جدير بالذكر أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الواقع في شرق روسيا تتوفر فيه حاليا منصة واحدة تنطلق منها صواريخ "سويوز" الفضائية. ويتوقع أن تنشأ هناك منصتان لإطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيل و"آمور" متعدد الاستخدام مع العلم أن صاروخ "أنغارا" الثقيل ينطلق حاليا من مطاري "بليسيتسك" و"بايكونور".

المصدر: تاس