روسيا تطلق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا

أعلنت وكالة ناسا أن روسيا تخطط لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية منتصف الشهر القادم.

وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى أن " روسيا تخطط لإطلاق مركبة شحن من نوع Progress MS-16 نحو المحطة الفضائية الدولية في 15 فبراير المقبل".

ومن المفترض تبعا لناسا أن تطلق المركبة في التاريخ المذكور من قاعدة بايكونور "بايكونور"الفضائية بكازاخستان، تمام الساعة 7:45 بتوقيت موسكو، وأن تصل إلى المحطة لتلتحم بها في 17 فبراير تمام الساعة 9:19 بتوقيت موسكو.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن إطلاق Progress MS-16 كان من المقرر أن يجري في ديسمبر الفائت لكن العملية تأجلت حتى العام الجاري بعد أن تقرر إخضاع المركبة لفحوصات إضافية.

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وطورت روسيا مركبات Progress MS لتكون مركبات شحن قادرة على نقل الحمولات المختلفة إلى المحطة الفضائية الدولية، بما فيها الوقود والمعدات العلمية والمياه والطعام وكل ما يلزم لبقاء الرواد في المحطة، كما يمكن الاعتماد على هذه المركبات في تعديل مدار المحطة في الفضاء.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورواد ناسا، كاثلين روبينز ، ومايكل هوبكنز ، وفيكتور غلوفر ، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويشي نوجوتشي.

المصدر: فيستي