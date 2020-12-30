طاقم المحطة الفضائية الدولية يستقبل رأس السنة 16 مرة

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، أن طاقم المحطة الفضائية الدولية سيتمكن من استقبال عيد رأس السنة 16 مرة، وهو عدد مرات عبور المحطة للخط الفاصل بين 31 ديسمبر و1 يناير 2021.

وأوضحت "روس كوسموس" أن رائدي الفضاء الروسيين اللذين يعملان في المحطة الدولية حاليا سيحتفلان بعيد رأس السنة لأول مرة في الساعة 15:00 يوم 31 ديسمبر بتوقيت موسكو، تزامنا مع حلول السنة الجديدة في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وأضافت أن عضوي الطاقم الروسيين نصبا شجرة رأس السنة وقاما بتزيينها، وقدما الدعوات للزملاء الأجانب للاحتفال، مشيرة إلى أن هدايا تنتظر الضيوف.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية متكون في الوقت الحالي من الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف، إضافة إلى الأمريكيين كاثلين روبينس ومايكل هوبكينز وفيكتور غلوفر وشانون وولكر والياباني سويتشي نوغوتشي.

المصدر: نوفوستي