روغوزين يسلط الضوء على الغاية من القاطرة النووية الفضائية الروسية

تنوي مؤسسة "روس كوسموس" الروسية الحصول على نموذج أولي للقاطرة الفضائية النووية بعد بضعة أعوام.

وقررت أن تسميها "زيوس" نسبة إلى الإله الإغريقي القديم. أعلن ذلك مدير عام المؤسسة، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به يوم 29 ديسمبر لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا".

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وحسب، روغوزين فإن "روس كوسموس" ستحصل على القاطرة المذكورة في إطار مشروع "نوكلون" العلمي لتستخدمها لتحقيق البرامج العلمية.

وكان المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" لشؤون البرامج العلمية الواعدة، ألكسندر بلوشينكو، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا تعتزم أن ترسل بحلول عام 2030 مسبارا علميا إلى أقمار المشتري بواسطة قاطرة "نوكلون" الفضائية النووية.

وتقضي المرحلة الأولى لتلك البعثة الفضائية بأن تقترب القاطرة أولا من القمر حيث ينفصل عنها مسبار قمري، ثم ستقوم القاطرة بمناورة الجاذبية بالقرب من كوكب الزهرة التي ستطلق إليها مسبارا آخر، ثم ستستمر في التحليق نحو أحد أقمار المشتري.

المصدر: تاس