روسيا ثالثة في العالم من حيث عدد الصواريخ التي أطلقت عام 2020

أطلقت دول العالم العام الجاري 114 صاروخا فضائيا، بما في ذلك روسيا التي اطلقت 17 صاروخا فضائيا.

وضمنها 14 صاروخا فضائيا أطلقت من مطاري "بايكانور" و"بليسيتسك" الفضائيين وصاروخان أطلقا من مطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية وصاروخ واحد أطلق من مطار "فوستوتشني" بشرق سيبيريا.

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وشغلت روسيا حسب المعلومات الواردة من وكالة "نوفوستي" الروسية، المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الصواريخ الفضائية التي أطلقت عام 2020. وذلك بعد الولايات المتحدة التي أطلقت 44 صاروخا والصين التي أطلقت 39 صاروخا.

ويرى رئيس معهد السياسة الفضائية الروسي، إيفان مويسييف، أن سبب انخفاض عدد الصواريخ الفضائية التي أطلقتها روسيا عام 2020 يكمن في انخفاض عدد الأقمار الصناعية التابعة لشركات خاصة باستخدام الصواريخ الروسية وكذلك اندلاع وباء فيروس كورونا الذي زعزع اقتصادات كثيرة.

وعلى سبيل المثال فإن شركة "وان ويب" البريطانية خططت أولا لإطلاق أقمارها الصناعية بـ12 صاروخا روسيا من طراز "سويوز". لكن إفلاس الشركة منعها من تحقيق تلك الخطة. ولم تطلق إلا 3 صواريخ روسية.

وأثر وباء فيروس كورونا كذلك على تحقيق مشروع "أكزومارس" لإطلاق المسبار الروسي الأوروبي إلى المريخ، ما أجبر أصحاب المشروع على تأجيل تحقيقه إلى عام 2023.

مع ذلك فإن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أعلن أن عام 2021 سيشهد تحقيق كل المشاريع الفضائية الروسية المخطط لها.

المصدر: تاس