طاقم المحطة الفضائية الدولية يستقبل العام الجديد 16 مرة

أعلن رائد الفضاء الروسي سيرغي كود سفيرتشكوف، أن طاقم المحطة الفضائية الدولية سيعبر 16 مرة الخط الفاصل بين 31 ديسمبر و1 يناير 2021 ، أي سيحتفل برأس السنة 16 مرة.

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وكتب رائد الفضاء في موقعه بشبكة "تويتر"، "سوف تعبر المحطة الفضائية الدولية الأحزمة الزمنية 16 مرة ، وفي كل مرة يستقبل الطاقم الأول من يناير. أي يمكنه الاحتفال برأس السنة 16 مرة أيضا".

ووفقا له، سيبدأ رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية الاحتفال بالعام الجديد لأول مرة في الساعة 15.00 بتوقيت موسكو مع سكان بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي ، ومن ثم مع سكان كل منطقة زمنية أخرى في البلاد.

وأضاف كود سفيرتشكوف، أنه سيدعو رواد الفضاء الأجانب إلى القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية لمأدبة عشاء (شطائر مع كافيار سمك الحفش) بمناسبة الاحتفال بحلول العام الجديد، بالإضافة إلى أنه أعد لهم هدايا تذكارية بالمناسبة.

ويذكر، أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يتألف من سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف (روسيا)، كاثلين روبينز ومايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر (الولايات المتحدة) و سويشي نوجوتشي (اليابان).

المصدر: نوفوستي