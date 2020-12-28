أحدث قمر صناعي من نوع "غلوناس-كي" سيحل محل القمر المتعطل

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن أحدث قمر صناعي من نوع "غلوناس-كي" الذي أطلق في شهر أكتوبر إلى الفضاء، سيحل محل القمر الصناعي المتعطل.



ويقول المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تغيرت الخطط، لذلك سوف يحل القمر الصناعي "غلوناس-كي" محل القمر المتعطل 753، وسوف يبدأ عمله في شهر يناير 2021 ".

إقرأ المزيد

ووفقا له، كان القمر "غلوناس -إم" الذي يحمل رقم 753 قد أطلق إلى الفضاء في شهر مايو 2016 ليعمل مدة سبع سنوات، ولكن في شهر نوفمبر 2020 أي بعد مضي خمس سنوات على عمله في الفضاء، حصل فيه خلل حال دون استمراره في العمل.

وتجدر الإشارة، إلى أن القمر الصناعي "غلوناس-كي" الذي يحمل رقم 705، كان من المقرر أن يحل محل القمر الصناعي "غلوناس - إم" الذي يحمل رقم 723، ويعمل في الفضاء منذ عام 2007 ، أي 13 سنة بدلا من سبع سنوات المقررة.

وتتكون منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة حاليا من 25 قمرا صناعيا من نوع "غلوناس-إم" و3 من نوع "غلوناس-كي"، منها 23 في الخدمة الفعلية، وقمران تحت الاختبار وقمران تحت الصيانة، وآخر احتياطي.

المصدر: نوفوستي