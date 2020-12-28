استمرار تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

أعلن رواد الفضاء أن تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، مستمر.

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ويذكر أن طاقم المحطة، أعلن يوم الأربعاء أن ضغط الهواء استقر، بعد أن كان ينخفض بسبب تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية.

وكان رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف، قد أغلق بوابة الغرفة الوسطية التي يتسرب منها الهواء في وحدة "زفيزدا" بإحكام، وبعد 18 ساعة فتحها وتبين أن ضغط الهواء فيها انخفض من 730 إلى 620 ملليمتر عمود زئبق.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في سبتمبر 2019 اكتشف تسرب بسيط للهواء من المحطة الفضائية الدولية، ولكن في أغسطس عام 2020 ازداد تسرب الهواء بمقدار خمسة أضعاف.

المصدر: نوفوستي