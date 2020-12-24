شركة Glavkosmos الروسية تطلق أقمارا صناعية جديدة العام القادم

أعلن دميتري لوسكوتوف، مدير شركة Glavkosmos التابعة لـ "روس كوسموس" الروسية، أن شركته تخطط لإطلاق أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء العام القادم.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال لوسكوتوف:"تخطط شركتنا لتنفيذ عملية إطلاق واحدة على الأقل سيتم فيها إطلاق عدة أقمار صناعية في آن واحد، وفي هذه العملية سيتم إطلاق أقمار أخرى مع قمر Meteor-M رقم "3-2" الروسي".

وأضاف "لا تزال خدماتنا التي تعتمد على صواريخ سويوز الروسية ووحدات التعجيل فريغات مطلوبة بين العملاء بالرغم من المنافسة الكبيرة في مجال عمليات الإطلاق الفضائية، وأعتقد أننا سننفذ العام القادم عملية إطلاق واحدة على الأقل لحمولات مشتركة سترسل إلى مدارات الأرض".

وأشار لوسكوتوف إلى أن شركته نفذت العام الجاري عملية إطلاق تعتبر فريدة بالنسبة لها كونها أول عملية إطلاق تنفذها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية، وفي هذه العملية أرسل إلى مدارات الأرض 15 قمرا صناعيا تابعة لستة بلدان، و4 أجهزة فضائية ساهم بتطويرها طلاب من جامعات روسية.

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وكانت مصادر في شركة Glavkosmos قد أشارت في فبراير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق فمر صناعي روسي من نوع Meteor-M العام المقبل، ومن جهته أشار رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، إلى أن إطلاق هذا القمر من المفترض أن يتم في الربع الثالث من عام 2021.

المصدر: فيستي