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دحض أسطورة: الأقمار الصناعية ترى أرقام السيارات

الفضاء

دحض أسطورة: الأقمار الصناعية ترى أرقام السيارات
Roscosmos
صورة تعبيرية
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أعلنت ميلانا إليردوفا، المدير العام لشركة Terra Tech، أن الأجهزة الفضائية بما فيها الأحدث، غير قادرة على التعرف على رقم السيارة.

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وقالت إليردوفا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أفضل دقة تمتاز بها الأجهزة الفضائية التي ستطلق عام 2021 ضمن  مشروع Legion الذي تنفذه شركة Maxar، ستعادل 29 سنتمترا في البكسل. ومع ذلك بهذه الدقة لا يمكن التعرف على رقم السيارة، ولكن يمكن التعرف على نوع السيارة وأشجار فردية وأماكن تجمع الناس في الساحات والشواطئ".

وتضيف، قيمة الصور الفائقة الدقة عالية، تبدأ من 10 سنت لكل كيلومتر مربع واحد وأكثر، وهي أكثر ربحية لمشغلي الأقمار الصناعية.  

وتشير المتحدثة، إلى أنه بفضل أفلام هوليوود، انتشرت أسطورة إمكانية الأجهزة الفضائية في التعرف على لوحات السيارات  ونوعها وحتى قراءة النصوص المنشورة في الصحف وغير ذلك، في جميع الظروف من الفضاء.

وتجدر الإشارة، إلى أن  Terra Tech هي شركة تابعة لشركة النظم الفضائية Russian Space Systems، ومهمتها تقديم خدمات التصوير الجوي والفضائي لمؤسسة "روس كوسموس".

المصدر: نوفوستي

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