استقرار ضغط الجو في المحطة الفضائية الدولية

أبلغ قائد المحطة الفضائية الدولية، سيرغي ريجيكوف، مركز إدارة الرحلات الفضائية في ضواحي موسكو عن استقرار ضغط الجو الذي كان قد انخفض في وقت سابق لتسرب الهواء.

واتضح الأمر بعد محادثات أجراها، ريجيكوف، مع المركز وبثتها وكالة ناسا الأمريكية.

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وقال، ريجيكوف إن ضغط الجو استقر على قيمة 727 ملم من الزئبق. وأضاف أن ضغط الجو لم يتغير بعد قياسه صباح الثلاثاء 22 ديسمبر. أما الأحد 20 ديسمبر فبلغ فيه ضغط الجو 730 ملم من الزئيق. ثم انخفض الاثنين 21 ديسمبر إلى 728.5 من الزئبق.

يذكر أن تسربا بسيطا للهواء سجل في المحطة في سبتمبر الماضي. وكان رائدا الفضاء الروسيان، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر قد اكتشفا في أكتوبر الماضي مكان تسرب الهواء في حجرة ملحقة بوحدة "زفيزدا" الروسية. وتم إصلاح شق بطول 4.5 ملم الذي تسرب منه الهواء مؤقتا بواسطة شريط لاصق وغيره من المواد المبتكرة.

ولكن، سيرغي كريكاليوف، الذي كان حينها يشغل منصب المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أعلن عن احتمال وجود مكان آخر يتسرب منه الهواء.

وقال نائب كريكاليوف، يوري غيدزينكو، إن شاحنة فضائية روسية ستنقل في فبراير المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية مجموعة من أدوات الإصلاح اللازمة لإحكام إغلاق الحجرة الوسطية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن 7 أفراد، بمن فيهم رائدان روسيان و4 أمريكيون ورائد ياباني.

المصدر: نوفوستي