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أهم الإنجازات العالمية في مجال الفضاء عام 2020

الفضاء

أهم الإنجازات العالمية في مجال الفضاء عام 2020
Sputnik Twitter.com
صورة أرشيفية
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شهد العالم عام 2020 عددا من الإنجازات الهامة في مجال الفضاء وشارك في تحقيقها كل من روسيا والصين والولايات المتحدة واليابان وأوروبا.

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انطلاق مركبة
انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة في أقصر رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية

لأول مرة .. إلى المحطة الفضائية خلال 3 ساعات

أطلقت روسيا في نوفمبرعام 2020 إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة "سويوز – 17" المأهولة التي استطاعت الوصول إلى المحطة خلال 3 ساعات فقط، ويعتبر هذا الإنجاز رقما قياسيا عالميا مطلقا.

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المركبة
المركبة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

مركبة "دراغون" المأهولة تلتحق بالمحطة الفضائية

أطلقت شركة "سبيس – إكس" الأمريكية في مايو عام 2020 أول مركبة "دراغون" المأهولة، ثم أطلقت في أكتوبر الماضي مركبة مأهولة أخرى التحمتا بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية.

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مسبار ياباني أوروبي يقترب من الزهرة بطريقه إلى عطارد
مسبار ياباني أوروبي يقترب من الزهرة بطريقه إلى عطارد

المسبار الأوروبي الياباني يقترب من الزهرة بطريقه إلى عطارد

أطلقت الوكالة الفضائية الأوروبية بالتعاون مع الوكالة الفضائية اليابانية مسبارا إلى كوكب عطارد. واقترب المسبار بطريقه إلى عطارد في أكتوبر الماضي إلى مسافة 10 آلاف كلم من مدار الزهرة حيث درس الغلاف الجوي للكوكب.

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المهمة التاريخية تنتهي بالنجاح.. مسبار الصين يعود إلى الأرض محملا بعينات القمر
المهمة التاريخية تنتهي بالنجاح.. مسبار الصين يعود إلى الأرض محملا بعينات القمر

مسبار صيني ينقل عينات التربة إلى الأرض

نجح مسبار "تشانغ إيه – 5 " الصيني في الهبوط على سطح القمر والعودة إلى الأرض بعينات الصخور القمرية. وذلك لأول مرة خلال 44 عاما بعد أن حقق المسبار السوفيتي البعثة نفسها عام 1976.

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المسبار الصيني يقطع 300 مليون كلم في طريقه إلى المريخ
المسبار الصيني يقطع 300 مليون كلم في طريقه إلى المريخ

مسبار صيني إلى المريخ

أطلقت الصين إلى المريخ أول مسبار لها وقد قطع ثلثي طريقه إلى الكوكب الأحمر، ويتوقع أن يهبط على سطح المريخ في شباط عام 2021.

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مسبار أمريكي يقطع نصف طريقه إلى المريخ
مسبار أمريكي يقطع نصف طريقه إلى المريخ

مسبار أمريكي يتوجه إلى المريخ للبحث عن آثار حياة

أطلقت ناسا في يوليو عام 2020 مسبارا إلى المريخ سيستمر في البحث عن آثار حياة على سطح الكوكب الأحمر وفي جوفه.

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التلسكوب الروسي يرصد انفجارا نوويا حراريا في نجم نيتروني
التلسكوب الروسي يرصد انفجارا نوويا حراريا في نجم نيتروني

مختبر فضائي روسي يمسح الفضاء الكوني

أطلقت روسيا في يوليو عام 2020 مختبرا فضائيا يعمل بالموجات السينية . وساعدتها ألمانيا في تصميم المختبر الذي تكمن مهمته في وضع خرائط لنجوم الكون المحيط بنا.

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كبسولة تابعة لمسبار
كبسولة تابعة لمسبار "هايابوسا" تهبط مطلع ديسمبر على الأرض في جنوب أستراليا

كويكب ريوغو يكشف عن أسراره

عادت في ديسمبر عام 2020 إلى الأرض كبسولة فضائية تحمل عينات من تربة كويكب ريوغو البعيد وذلك بعد أن أسقطت قنبلة بالمتفجرات على سطحه وجمعت شظايا من صخوره.

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تلسكوب هابل يرصد
تلسكوب هابل يرصد "الحلقة المنصهرة" في الفضاء ما يثبت صحة نظرية أينشتاين

مختبر "هابل" الفضائي الأمريكي يحقق اكتشافات جديدة

كشف مختبر "هابل" الفضائي التابع لوكالة ناسا عن "حلقة منصهرة" تتقوس حول حافة مجرة ​​في صورة جديدة مذهلة ليثبت حقيقة نظرية أينشتاين. 

المصدر: تاس

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