احتمال تأجيل موعد خروج الرواد إلى الفضاء المفتوح

بناء على برنامج تحليق المحطة الفضائية الدولية المبدئي، من المحتمل تأجيل موعد الخروج إلى الفضاء المفتوح من الربيع إلى صيف 2021 .

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وكان قد أعلن في وقت سابق أن رائدي الفضاء سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف سيخرجان إلى الفضاء المفتوح في شهر مارس 2021 .

ولكن استنادا إلى برنامج تحليق المحطة الفضائية الدولية، الذي لم يصادق عليه حتى الآن، من المحتمل تأجيل موعد الخروج إلى الفضاء المكشوف إلى شهر يونيو 2021 ، وسوف يقوم به رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، اللذان سينطلقان إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس -18" التي من المقرر إطلاقها في شهر أبريل 2021.

ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع مؤسسة "روس كوسموس" سيقوم الرائدان خلال خروجهما إلى الفضاء المفتوح بالتحضير لعملية فصل وحدة "بيرس" عن المحطة الدولية، وربط وحدة "ناؤوكا" في محلها. كما سيقوم الرواد باستبدال لوحة تنظيم استهلاك السوائل في منظومة التحكم الحراري لوحدة "زاريا".

ويذكر أن طاقم المحطة الفضائية الحالي يتألف من سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف (روسيا) وكاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر وشينون وولكر (الولايات المتحدة) والياباني سويشي نوغوتشي.

المصدر: نوفوستي