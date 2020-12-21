روسيا تطور معدات جديدة لتدريب رواد الفضاء

سجلت إحدى الشركات التقنية الروسية مؤخرا براءة اختراع جديدة لتطوير معدات حديثة ستساعد في عمليات تدريب وتأهيل رواد الفضاء لتنفيذ مهماتهم المستقبلية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "بناء أجهزة تدريب رواد الفضاء" الروسية سجلت براءة اختراع لتطوير هيكل خارجي مدعم بتقنيات الواقع المعزز، سيستخدم لتدريب رواد الفضاء ومحاكاة بعض المهام التي سينفذونها مستقبلا في مهماتهم.

ويشير نص براءة الاختراع المذكورة إلى "المعدات الجديدة ستتكون من هيكل خارجي سيثبت على القسم العلوي من جسم المتدرب، ومن خوذة للواقع الافتراضي والمعزز، وقفازات مجهزة بمستشعرات إلكترونية تستجيب لحركة اليدين، وسماعة رأس خاصة، ونظام حاسوبي وجهاز تحكم، وعدد من المستشعرات الإلكترونية التي ستظهر الحالة الجسدية والصحية للمتدرب.

إقرأ المزيد

وخلال التدريبات سيثبت المتدرب هذه الأجهزة على جسمه، ومن خلال خوذة الواقع الاقتراضي ستظهر له صور وفيديوهات تحاكي الأماكن التي سينفذ فيها مهماته المستقبلية، وستضاف لتك الصور والفيديوهات مؤثرات خاصة تشعره وكأنه في مركبة فضائية أو داخل إحدى وحدات المحطة الفضائية التي تعمل في مدارات الأرض.

كما أن المستشعرات الخاصة الموجودة في القفازات التي سيستخدمها المتدربون ستشعرهم أثناء التدريبات وكأنهم يضغطون على أزرار حقيقية في مركبة الفضاء أو في المحطة الفضائية.

وتبعا لمطوري التقنيات الجديدة فإن وجود المستشعرات الخاصة التي تظهر الحالة الجسدية والنفسية للمتدرب في هذه المعدات أثناء التدريب ستساعد المدربين على إيقاف التدريبات في حال شعروا بظهور أي خطر على المتدرب.

المصدر: فيستي