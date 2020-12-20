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ترامب مذكرا بكلام بولتون عن "الحل الليبي" في كوريا الشمالية: من أكبر الأغبياء في واشنطن

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ترامب مذكرا بكلام بولتون عن
Reuters Jonathan Ernst
دونالد ترامب وجون بولتون - صورة أرشيفية
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شن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هجوما جديدا شديد اللهجة على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد متسائلا: "ماذا يمكن لبولتون، وهو من الأشخاص الأكثر غباء في واشنطن، أن يعرفه؟ ألم يكن الشخص الذي تحدث بحماقة في تصريح متلفز عن "الحل الليبي" لوصف ما ستفعله الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؟".

وأشار ترامب إلى أن لديه طيفا واسعا من "قصص بولتون الغبية الأخرى".

وجاءت هذه التغريدة على خلفية انتقاد بولتون، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" مؤخرا، بشدة قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل موافقة المملكة على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

المصدر: RT

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