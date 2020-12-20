ترامب مذكرا بكلام بولتون عن "الحل الليبي" في كوريا الشمالية: من أكبر الأغبياء في واشنطن

شن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هجوما جديدا شديد اللهجة على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد متسائلا: "ماذا يمكن لبولتون، وهو من الأشخاص الأكثر غباء في واشنطن، أن يعرفه؟ ألم يكن الشخص الذي تحدث بحماقة في تصريح متلفز عن "الحل الليبي" لوصف ما ستفعله الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؟".

وأشار ترامب إلى أن لديه طيفا واسعا من "قصص بولتون الغبية الأخرى".

What would Bolton, one of the dumbest people in Washington, know? Wasn’t he the person who so stupidly said, on television, “Libyan solution”, when describing what the U.S. was going to do for North Korea? I’ve got plenty of other Bolton “stupid stories”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

وجاءت هذه التغريدة على خلفية انتقاد بولتون، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" مؤخرا، بشدة قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل موافقة المملكة على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

المصدر: RT