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روسيا.. مركبة "سويوز" تنجح في وضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في المدار

الفضاء

روسيا.. مركبة
Sputnik Mikhail Voskresensky
صورة أرشيفية
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نجح صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي، اليوم الجمعة، في وضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في المدار، وفقا لما أعلنه دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

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وكتب روغوزين على "تويتر" أن عملية نشر جميع الأقمار الصناعية أنجزت بنجاح، موجها تهنئته لجميع المشاركين في المشروع.

وأطلق "سويوز – 2.1 بي" اليوم الجمعة حاملا الأقمار الصناعية البريطانية من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وأفاد ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" بأن مطار "فوستوتشني" شهد اليوم لأول مرة في تاريخه إطلاق أقمار صناعية خاصة، أما العدد الإجمالي للصواريخ التي أطلقت من المطار الفضائي منذ عام 2016 إلى حد الآن فبلغ 6 صواريخ.

المصدر: RT

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