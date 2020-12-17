لقطات تحبس الأنفاس لعمل الرواد في الفضاء المفتوح (فيديو)

نشر رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود-سفيرتشكوف مقطع فيديو أظهر فيه لقطات مميزة من المهمة التي خرج فيها من المحطة الفضائية الدولية للعمل في الفضاء المفتوح.

ويعرض الفيديو بعض اللقطات التي تظهر عمل الرائد في إصلاح واستبدال المعدات على السطح الخارجي للمحطة، ولقطات مميزة لكوكب الأرض كما يبدو من الفضاء.

وكان سفيرتشكوف قد خرج في المهمة المذكورة إلى الفضاء المفتوح مع رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، في 18 نوفمبر الفائت، واستمرت مهمة الرائدين 6 ساعات و47 دقيقة، وقاما خلالها بالتحقق من عزل وحدة "بويسك" التابعة للمحطة، وقاموا بتحويل هوائيات الاتصال الخاصة ببزات Transit-B الفضائية من وحدة "بريس" إلى وحدة "بويسك" التابعتين للمحطة أيضا، واستبدلا الحاسب اللوحي القديم التابع لتجربة Impact.

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وتبعا لمؤسسة "روس كوسموس" فإن المهمة القادمة التي سيخرج فيها الرواد من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح تبعا للبرنامج الروسي، ستخصص لفصل وحدة "بريس" عن المحطة.

المصدر: تاس