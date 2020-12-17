"روس كوسموس" ستبني مركبة "أورليونك" الفضائية للرحلات إلى القمر

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن خيار بناء نسخة خفيفة لمركبة "أوريول" الفضائية أنيطت بمؤسسة "إينيرجيا".



وقال المصدر، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "من المخطط أن يكون وزن هذه النسخة أخف من نسخة "أوريول" الأساسية بمقدار خمسة أطنان، وأن تتسع لطاقم من شخصين". وإن تقليص عدد الطاقم من أربعة أشخاص إلى شخصين في هذه النسخة الأولية، سيساعد على تخفيض وزن معدات منظومة النشاط الحيوي للطاقم.

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وتجدر الإشارة، إلى أن استخدام المركبة: "أورليونك" للرحلات إلى القمر، أصبح معروفا بعد ما أعلن دميتري روغوزين عن ضرورة إعادة النظر بصاروخ "ينيسي" الفائق الثقل، واستخدام صواريخ "أنغارا" للرحلات إلى القمر.

وأضاف المصدر، استنادا إلى قدرة صواريخ "Angara-A5M" و " Angara-A5V" مقارنة بقدرة صاروخ "ينيسي" فائق الثقل، يجب تخفيف وزن المركبة الفضائية "أوريول".

ووفقا له، يتضمن المخطط الجديد لتنفيذ المهام على القمر، بناء مجمع القمر (المركبة "أورليونك" ومجمع الهبوط والإقلاع على القمر، ووحدتي تعجيل)، باستخدام المحطة الفضائية الوطنية الروسية في مدار الأرض، وتحليق المجمع القمري في مدار حول القمر ، وإنزال مجمع الهبوط والإقلاع القمري مع رائدي فضاء على سطح القمر.

ومن المقرر وفق البرنامج الجديد، بقاء أول بعثة روسية على سطح القمر بضعة أيام، بعدها تعود إلى المجمع القمري ومن ثم إلى الأرض.

وكان قد أعلن في وقت سابق، أن أول هبوط لرواد الفضاء الروس على سطح القمر سيكون في عام 2030.

المصدر: نوفوستي