الحكومة اليابانية تشكر مصممي مسبار "هايوسا-2" الفضائي على جهودهم في استكشاف الفضاء

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن الحكومة اليابانية ممتنة لمطوري مسبار "هايابوسا-2" الذي حقق إنجازا مهما وساهم في جمع عينات من كويكب "ريوغو".

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال المسؤول : "الحكومة اليابانية وباسم رئيس الوزراء قررت توجيه خطاب شكر لفريق تطوير مسبار هايابوسا-2، وفي الخطاب شكر رئيس الوزراء أعضاء الفريق على المساهمة التي قدموها في مجال استكشاف الفضاء، وسيقام حفل رسمي خاص لتكريم الفريق في 17 ديسمبر الجاري".

وكانت اليابان قد أطلقت مسبار "هايابوسا-2" باتجاه الكويكب المذكور عام 2014 من قاعدة فضائية في جزيرة تانيغاشيما، وخلال فترة تحليقه بالقرب من الكويكب ما بين عامي 2018 و2019 نفذ المسبار عمليتي هبوط ناجحتين على سطح الكويكب، وفي إحداهما قام بتشكيل فوهة صغيرة على سطح الكويكب لجمع عينات من الطبقات العميقة للسطح، ووضعت هذه العينات في كبسولة خاصة، وبعدها ابتعد المسبار عن الكويكب باتجاه الأرض لينفذ مناورة خاصة انفصلت فيها الكبسولة عنه لتهبط نحو الأرض وتحط في منطقة جنوب أستراليا في الخامس من ديسمبر الجاري.

وبعد الحصول على الكبسولة المذكورة تم نقلها إلى مختبرات وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA حيث من المفترض أن تبدأ عملية تحليل عيناتها الصيف المقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن "هايابوسا-2" يتجه حاليا في رحلة استكشافية نحو كويكب 1998 KY26 الصغير، ومن المفترض أن يهبط على سطح الكويكب عام 2031 ليجمع عينات من سطحه أيضا.

المصدر: فيستي