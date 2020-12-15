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نائب رئيس الحكومة الروسية يشيد بأهمية التعاون الروسي الإماراتي في مجال الفضاء

الفضاء

نائب رئيس الحكومة الروسية يشيد بأهمية التعاون الروسي الإماراتي في مجال الفضاء
Sputnik Vasily Nikolsky
نائب رئيس الحكومة الروسي يوري بوريسوف
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تعطي روسيا أهمية بالغة للتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء.

أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف في أعقاب لقاء جمعه الاثنين 14 ديسمبر بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

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وقال ناطق باسم ديوان نائب رئيس الوزارء إن يوري بوريسوف، أعلن أن روسيا ستواصل المساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين في مجالي التعاون العسكري التقني والتعاون الفضائي.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن صاروخ "سويوز" الروسي أطلق بنجاح يوم 2 ديسمبر من مطار "كورو" في غوانا الفرنسية القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye 2 .

وقال، يوري بوريسوف، إن روسيا مستعدة لمساهمة الإمارات في تطوير هذا القطاع عالي التكنولوجيا.

وأشاد نائب رئيس الحكومة الروسية بتقدم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين حتى على خلفية  انتشار وباء "كوفيد – 19" في العالم.

المصدر: تاس

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