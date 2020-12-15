اختيار رواد رحلة مركبة Dragon القادمة إلى المحطة الفضائية

أعلنت ناسا أنها حددت مع وكالة الفضاء الأوروبية رواد الطاقم الذي سيحلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon العام القادم.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها ناسا فإن طاقم الرحلة المأهولة المذكورة سيضم كلا من: رائدي الفضاء التابعين لناسا، راجا تشاري، وتوماس مارشبرن، والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ماتياس مورير، كما سيتم الإعلان عن اسم رائد آخر في وقت لاحق.

وأشارت ناسا إلى أن هذه الرحلة ستكون أول مهمة لتشاري ومورير إلى الفضاء، وثالث مهمة لمارشبرن يذهب فيها إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن يبقى هذا الطاقم على متن المحطة لمدة 6 أشهر.

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وكانت ناسا قد أرسلت آخر رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية في 17 نوفمبر الفائت، وضم طاقم المركبة حينها الرواد الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وشانون ووكر، وفيكتور هوبكنز، والرائد التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، سويشي نوجوتشي، وانضم هؤلاء الرواد إلى الرائدين الروسيين، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، والرائدة الأمريكية، كاثلين روبنز، الذين كانوا على متن المحطة.

المصدر: فيستي