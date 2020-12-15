صاروخ "سويوز" جاهز لإطلاق الأقمار الصناعية البريطانية من مطار "فوستوتشني" الروسي

تم نصب صاروخ " سويوز – 2.1 بي" على منصة إطلاق الصواريخ في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي في استعداد لإطلاق الأقمار الصناعية البريطانية للاتصالات.

جاء ذلك في بيان أصدرته يوم 15 ديسمبر مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وقال البيان إن خبراء المطار الفضائي سيجرون فحوصات لأنظمة الصاروخ ووحدة التسريع والأقمار الصناعية للتأكد من جاهزيتها. وذلك قبل إطلاق الصاروخ في 18 ديسمبر الجاري.

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وسيعقد في 17 ديسمبر الجاري اجتماع اللجنة الحكومية التي ستتخذ قرارا بتزويد الصاروخ بالوقود وإطلاقه.

يذكر أن مطار "فوستوتشني " سيطلق الساعة 15.26 يوم 18 ديسمبر بتوقيت موسكو لأول مرة في تاريخه الأقمار الصناعية الخاصة وهي 36 قمرا صناعيا تابعا لشركة OneWeb البريطانية وصلت إلى "فوستوتشني" من الولايات المتحدة على متن طائرة النقل الروسية العملاقة "روسلان".

جدير بالذكر أن "فوستوتشني" هو مطار فضائي روسي مدني حديث تم إنشاؤه منذ 7 أعوام في أقصى شرق روسيا لإطلاق صواريخ "سويوز" و" أنغارا" الفضائية المدنية.

المصدر: تاس