"سبيس إكس" تضع قمر اتصالات جديد في مدارات الأرض

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها نجحت بإطلاق قمر اتصالات صناعي جديد، ووضعه في مداره المطلوب حول الأرض.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن عملية إطلاق قمر الاتصالات الجديد SXM-7 على متن صاروخ من نوع فالكون-9 جرت يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، بتمام الساعة 12:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن القمر وصل إلى مداره الفضائي المطلوب حول الأرض".

وكانت "سبيس إكس" قد ذكرت في وقت سابق أن عملية إطلاق الصاروخ والقمر كان من المفترض أن تجرى يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري، لكنها تأجلت لأسباب تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

Watch Falcon 9 launch of the SXM-7 mission live → https://t.co/bJFjLCzWdKhttps://t.co/gUeUtmHHks — SpaceX (@SpaceX) December 13, 2020

وتبعا للمعلومات فإن القمر المذكور الذي صنعته شركة Maxar Technologies لصالح شركة SiriusXM ، من المفترض أن يعمل في مدارات الأرض لمدة 15 سنة، ليوفر خدمات الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني لأكثر من 34 مليون شخص، وليحل محل قمر XM-3 الموجود في مدارات الأرض الذي يوفر تلك الخدمات لبعض مناطق الولايات المتحدة وكندا ومناطق البحر الكاريبي.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سبيس إكس" كان من المقرر أن تطلق هذا القمر إلى الفضاء في الأول من أغسطس الفائت، ثم تقرر تأجيل العملية إلى 11 ديسمبر الجاري، وبعدها أجلت مرة أخرى إلى 13 ديسمبر.

المصدر: فيستي