مركبات "بروغريس" ستحلق أبطأ من سابقتها إلى المحطة الفضائية الدولية

وفقا لبرنامج تحليق المحطة الفضائية الدولية الذي وضعته مؤسسة "إينيرجيا" ستحتاج مركبات الشحن "بروغريس" الفضائية مدة يومين للوصول إليهاـ وليس بضعة ساعات كسابقتها.

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ويذكر أنه منذ عام 2012 أصبحت مركبات "بروغريس" تصل إلى المحطة الفضائية الدولية خلال ست ساعات. ومنذ عام 2018 أصبحت تصل في غضون ثلاث ساعات، وقد استخدمت بعد اختبارها في إطلاق مركبات "سويوز" الفضائية المأهولة عامي 2013 و2020.

ووفقا لبرنامج تحليق المحطة الفضائية الدولية في سنة 2021 المقبلة مركبات "بروغريس إم إس-16، وإم إس-17 وإم إس -18" التي من المقرر إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية في 15 فبراير و30 يونيو و28 أكتوبر ستلتحم بالمحطة الدولية بعد يومين من إطلاقها.

وقد أكد مصدران في قطاع الصواريخ والفضاء لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، هذه المعلومات، موضحين السبب في عدم استلام طلبات من الجهات المعنية بضرورة استخدام الشكل السريع في إطلاق هذه المركبات.

ومن جانبه اعلن ممثل مؤسسة "روس كوسموس" للوكالة، "لم يصادق حتى الآن على جدول الرحلات الفضائية للسنة المقبلة".

ويذكر أن الشكل السريع لإطلاق المركبات الفضائية، يوفر كمية من الوقود، ولكنه يتطلب تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية، لمركبات الشحن "بروغريس" ومركبات "سويوز" المأهولة، وهذه ليست عملية سهلة.

المصدر: نوفوستي