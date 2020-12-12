تعطل نظام الإمداد بالطاقة في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية

تعطل نظام إمداد الطاقة في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، ما تسبب في إيقاف تشغيل بعض المعدات.

ويتزود الجزء الأمريكي في محطة الفضاء الدولية من 8 لوحات للطاقة الشمسة، كل واحدة منها تزود جزءا معينا.

وأبلغ أحد المتخصصين في مركز التحكم الأمريكي الواقع في هيوستن رائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، أن وحدة شحن البطارية قد توقفت خارج المحطة.

ونتيجة لذلك، تقلص إمداد الطاقة لإحدى القنوات الثمانية للجزء الأمريكي بمقدار الثلث، ما اضطر الوحدة الأمريكية إلى إيقاف تشغيل أجهزة الكشف عن الدخان والكمبيوتر.

المصدر: نوفوستي