قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية تستعد لإطلاق صاروخ جديد

أعلن مصدر في مجال صناعة الفضاء الروسية أن قاعدة "بليسيتسك" الفضائية تستعد لإطلاق صاروخ جديد إلى مدارات الأرض قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "صاروخا فضائيا ثقيلا من نوع Angara-A5 تم تثبيته على منصة الإطلاق في مجمع إطلاق الصواريخ في القاعدة، استعدادا لإرساله إلى مدارات الأرض قريبا".

وكانت سلطات منطقة كولباشيفسكي التابعة لتومسك الروسية قد ذكرت مؤخرا "أن إطلاق الصاروخ المذكور من المفترض أن يجري في قاعدة بليسيتسك في 14 ديسمبر الجاري، بتمام الساعة 8:50 بتوقيت موسكو".

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وتبعا لبعض المصادر المطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية فإن "الصاروخ المذكور كان من المفترض أن يطلق إلى مدارات الأرض في 28 نوفمبر الفائت، لكن عملية الإطلاق أجلت بعد اكتشاف مشكلات في طبقات العزل بين مرحلتيه الأولى والثانية، وبعدها صرح مدير مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، بأن العملية ستؤجل حتى ديسمبر العام الجاري".

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ "Angara-A3" المتوسطة الثقل، وصواريخ "Angara-A5" الثقيلة، وصواريخ "Angara-A5B" الفائقة الثقل.

المصدر: تاس