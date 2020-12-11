اختبار روفر أوروبي لبعثة "إكزومارس - 2022" في فرنسا

قام الخبراء الروس والفرنسيون بتركيب الروفر الأوروبي التابع لبعثة "إكزومارس - 2022" الروسية الأوروبية على منصة الهبوط التي سينزل منها عند هبوطها على المريخ.

جرت عملية التركيب في حجرة نظيفة خاصة تابعة لشركة Thales Alenia Space الأوروبية في مدينة كان الفرنسية.

وبعد انتهاء تركيب الروفر في كان الفرنسية سيتم نقله إلى تورين الإيطالية حيث تستمر اختباراته إلى أن يرسل مع منصة الهبوط إلى مطار "بايكونور" الفضائي الروسي ليطلقه صاروخ "بروتون" الروسي إلى المريخ.

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جدير بالذكر أن مشروع "إكزومارس" يتكون من مرحلتين. وقد تحقق أولهما بإرسال عام 2016 مسبار إلى مدار المريخ. وحقق المسبار اكتشافات مثيرة عديدة متعلقة بمواصفات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

أما المرحلة الثانية للمشروع فكان يفترض تحقيقها عام 2018، ثم تأجل إطلاق منصة الهبوط الروسية والروفر الأوروبي إلى عام 2020 ، ثم إلى عام 2022 بسبب انتشار وباء كورونا في العالم.

وترمي المرحلة الثانية للبعثة إلى إجراء دراسات جيولوجية والبحث عن آثار للحياة على سطح المريخ وذلك بواسطة الروفر الأوربي والروفر الروسي الذي ستقوم منصة الهبوط الروسية بأداء دوره.

وسيتم إطلاق المسبار إلى المريخ في يوليو أو أغسطس عام 2022 بواسطة صاروخ "بروتون" الروسي من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

المصدر: "روس كوسموس"