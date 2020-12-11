الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستطلاع

أعلنت شركة United Launch Alliance عن إطلاق صاروخ النقل الثقيل Delta IV Heavy وعلى متنه قمر صناعي للاستطلاع الفضائي.

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وقد أطلق صاروخ النقل Delta IV Heavy من مطار كيب كانافيرال الفضائي يوم الخميس 10 ديسمبر في الساعة 20.09 حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 04.09 صباح يوم الجمعة 11 ديسمبر، بتوقيت موسكو). حمل الصاروخ إلى الفضاء القمر الصناعي NROL-44 لصالح إدارة الاستخبارات الفضائية الوطنية الأمريكية، دون ذكر أي تفاصيل عن هذا القمر الصناعي وعن مهمته في الفضاء.

وتشير ИА REGNUM، إلى أن حجم هذا القمر يعادل حجم حافلة ووزنه خمسة أطنان وسوف يعمل في مدار ارتفاعه 36 ألف كيلومتر.

وتضيف، سوف ينضم هذا القمر إلى مجموعة من سبعة أقمار صناعية مماثلة تعمل في الفضاء، وستكون مهمته التقاط المعلومات والتنصت على قنوات اتصال الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض، ولم تكشف أية معلومات أخرى عنه.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا القمر من تصميم United Launch Alliance بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.

المصدر: نوفوستي + ИА REGNUM