المرصد الروسي- الألماني يكتشف بنية مذهلة في الفضاء

اكتشف مرصد Spectr-RG الروسي-الألماني في الفضاء هيكلا دائريا ضخما أسفل مستوى مجرة درب التبانة لم يكن معروفا سابقا.

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وجاء في بيان مؤسسة "روس كوسموس"، "اكتشف علماء الفلك في الخريطة الأولى العامة لمسح السماء التي حصلوا عليها بواسطة تلسكوب eROSITA الذي يعمل بالأشعة السينية، أحد الجهازين العاملين على مرصد Spectr-RG بنية جديدة، عبارة عن هيكل دائري ضخم أسفل مجرة درب التبانة، يحتل مساحة كبيرة في جنوب السماء".

ويذكر أن مثل هذا الهيكل سبق أن اكتشف في القسم الشمالي من السماء، يعرف باسم ثقب القطب الشمالي، الذي خلال سنوات عديدة كان يعتقد أنه نشأ نتيجة انفجار نجم سوبرنوفا بالقرب من الشمس، قبل 10 أو 100 ألف سنة.

ويشير البيان، إلى أنه "عند جمع الهيكلين الشمالي والجنوبي معا تظهر لنا هالة تشبه ساعة رملية بدرجة تناظر عالية بالنسبة إلى مركز المجرة الذي يبعد عن الشمس مسافة 25 ألف سنة ضوئية".

P. Predehl, R. A. Sunyaev, Nature, 2020

ووفقا لموسسة "روس كوسموس"، يمكن مقارنة أبعاد الهيكلين بأبعاد مجرة درب التبانة. ويعتقد العلماء، أن الهيكلين عبارة عن آثار موجات ضاربة نشأت نتيجة إطلاق طاقة هائلة من مركز مجرة درب التبانة.

المصدر: نوفوستي